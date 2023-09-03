CANLI: Ankaragücü - Fenerbahçe

Yayınlanma: 03.09.2023 - 20:49

Güncelleme: 03.09.2023 - 20:49

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Cephas, Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic, kadroda yer alırken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.

MAĞLUBİYETİ YOK

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

107. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 107. kez karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.