CANLI ANLATIM | Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş

14 Şubat 2022 Pazartesi, 19:03

Hafta içi Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eleyen Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Canlı | Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş

64' Kaan Kanak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Necip Uysal topu uzaklaştırıyor.

57’ Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Ersin Destanoğlu topu çelmeyi başarıyor.

55’ Cyle Larin'in Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği plase şutunda top kaleci Arijanet Muric'te kalıyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

42' Mario Balotelli'nin golü VAR incelemesi sonrası iptal ediliyor. VAR incelemesinin ardından Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'e faul yaptığı gerekçesi ile Ali Şansalan golü iptal ediyor.

37' Adana Demirspor Yunus Akgün ile gole çok yaklaşıyor.

31' GOL - Alex Teixeira, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydediyor.

28’ Rachid Ghezzal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase şutunda top kaleci Arijanet Muric'te kalıyor.

18’ Adana Demirspor Birkir Bjarnason ile gole yaklaşıyor. Sol kanatta topla ilerleyen Matias Vargas'ın ara pasında Birkir Bjarnason ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Birkir Bjarnason'un sol ayağıyla yerden şutunda son anda Domagoj Vida kayarak yaptığı müdahale ile topun kaleye gitmesini engelliyor.

15’ Beşiktaş Alex Teixeira ile gole yaklaşıyor. Rachid Ghezzal'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Arijanet Muric ile Samet Akaydin arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu havalanan top bir anda Alex Teixeira'nın önünde kalıyor. Alex Teixeira istediği gibi etkili bir vole vuruşu yapamayınca top kaleci Arijanet Muric'te kalıyor.

12' Rıdvan Yılmaz'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Michy Batshuayi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7’ Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yunus Akgün'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Michy Batshuayi topu kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi. Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 36. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, ligde 36. kez rakip olacak. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını siyah-beyazlı takım kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurabildi. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 35 maçta rakip fileleri 54 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

İLK 11’LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi