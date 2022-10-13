CANLI ANLATIM | AEK Larnaca 0-0 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oluyor. Maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 18:34
CANLI ANLATIM | AEK Larnaca 0-0 Fenerbahçe
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CANLI | AEK Larnaca 0-0 Fenerbahçe

1' Mücadele hakem Pawel Raczkowski'nin düdüğüyle başlıyor. 

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşıyor.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetiyor. 

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro


AEK Larnaca fenerbahçe uefa avrupa ligi

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