CANLI ANLATIM | AEK Larnaca 0-0 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oluyor. Maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
CANLI | AEK Larnaca 0-0 Fenerbahçe
1' Mücadele hakem Pawel Raczkowski'nin düdüğüyle başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşıyor.
AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetiyor.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro
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