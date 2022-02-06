CANLI ANLATIM | Alanyaspor - Galatasaray (16.00)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. 16.00'da başlayacak maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET
Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.
4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.
Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Pena, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Emre
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