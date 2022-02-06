CANLI ANLATIM | Alanyaspor - Galatasaray (16.00)

06 Şubat 2022 Pazar, 14:43

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Pena, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Emre