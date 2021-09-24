CANLI ANLATIM | Altay - Beşiktaş (20.00)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 18:44
CANLI ANLATIM | Altay - Beşiktaş (20.00)
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ALT 0-0 BJK


CANLI ANLATIM


1' Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Altay başlıyor.

6' Ceza alanında topla buluşan Cebrail Karayel'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

10' Gökhan Töre'nin ceza alanında sağdan içeri gönderdiği ortasında, seken topu önünde bulan Josef De Souza'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mateusz Lis topu çelmeyi başarıyor.

20' GOL İPTAL! Beşiktaş Kenan Karaman'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Hakem Fırat Aydınus golü verse de sonrasında VAR'dan elle oynama kararı çıktı, gol iptal edildi. 

İLK 11'LER

Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan.

Beşiktaş, Süper Lig'de 7. haftanın açılış mücadelesinde İzmir'de Altay'a konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak Beşiktaş, Altay karşısında moral arayacak.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.


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