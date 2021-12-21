CANLI ANLATIM | Altay - Trabzonspor (20.00)

21 Aralık 2021 Salı, 18:40

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, bugün Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba

Trabzonspor: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Cornelius, Djaniny

Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Altay, ligde 10 haftadır galip gelemiyor ve 18 puanla 16. sırada.

18 YIL SONRA YENİDEN

Spor Toto Süper Lig'de en son 16 Şubat 2003'te karşı karşıya gelen Altay ile Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra ilk kez Süper Lig'de karşılaşacaklar. 2002-2003 sezonunda küme düşen Altay, 18 yıllık bir aradan sonra Karadeniz devini İzmir'de ağırlayacak.

LİGİN EN SKORER TAKIMI

Karadeniz devi, geride kalan 17 haftada attığı 34 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 28 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor. Karadeniz devi, ligin 17 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım olma konumunda bulunuyor.











