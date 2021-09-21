CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Adana Demirspor (1-0)

21 Eylül 2021 Salı, 19:04

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BJK 1 - 0 ADS

1' Maç başladı.

4' Oğuzhan Özyakup'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sinan Kurt topu uzaklaştırıyor.

7' Ceza sahası yayı yakınlarında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Miralem Pjanic'in şutunda top kalenin üstünden auta gidiyor.

11' Birkir Bjarnason'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği yerden ortasında Welinton Silva topu uzaklaştırıyor.

16' Britt Assombalonga'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği yerden ortasında Francisco Montero topu kornere çeliyor.

20' GOL! Miralem Pjanic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Francisco Montero'nun kafa vuruşunda Sinan Kurt'a çarpan top kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor.

26' Larin'in golü ofsayt sebebiyle geçerli sayılmıyor.

30' Beşiktaş Michy Batshuayi ile gole yaklaşıyor. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rachid Ghezzal'in yerden ortasında Michy Batshuayi'nin yağtığı gelişine vuruşta kaleci Ferhat Kaplan tuttuğu köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.





İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Rıdvan, Montero, Welinton, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Britt

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Beşiktaş ligin son maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'de naklen yayınlanıyor.