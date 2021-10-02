CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Sivasspor (19.00)
Süper Lig'de 8. haftada Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi
Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Okechukwu, Felix, Henrique, Max Gradel, Kayode
Beşiktaş Süper Lig'deki 2 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde. 8. haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Siyah Beyazlılar, 5 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.
Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.
Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan sevindirici haber geldi.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede forma giyme ihtimali bulunuyor.
Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero'nun ise Sivasspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.
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