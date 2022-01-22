CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 0-0 Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 16.00'da başlayacak mücadelenin tüm ayrıntıları anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.
İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Uğur, Caner, Goutas, Özkan, Cofie, Koray, Erdoğan, Pedro, Yatabare
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan, Valencia, Serdar D.
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