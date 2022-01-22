CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

22 Ocak 2022 Cumartesi, 14:38

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı.

Canlı | Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

74' Demir Grup Sivasspor, Pedro Henrique'nin golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Henrique, sağ ayağıyla harika bir şut çıkarıyor ve kaleci Berke Özer'in üzerinden geçen top üst direğin altına çarparak ağlarla buluşuyor.

66’ Pedro Henrique'nin sol çaprazdan şutunda top savunmadan geri dönüyor.

60' Dimitris Pelkas'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

52’ Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Caner Osmanpaşa'nın uzun pasında Sefa Yılmaz'dan önce kalesini terk eden Berke Özer topu uzaklaştırmak istiyor ancak araya Olarenwaju Kayode giriyor. Olarenwaju Kayode, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra şutunu çekiyor ancak kalesine zamanında dönen Berke Özer topu kurtarmayı başarıyor. Atağın devamında Mustapha Yatabare ortasını yapıyor ancak kale sahası içinde Nazım Sangare topu kafayla kornere atıyor.

47’ İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kalıyor.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

45’ Fenerbahçe, bir kez daha gole çok yaklaşıyor. Sağ çaprazda Filip Novak ile verkaça giren Miha Zajc, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılmak isterken top Marcel Tisserand'ın önünde kalıyor. Marcel Tisserand, uygun durumda şutunu çekiyor ancak kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü çıkarmayı başarıyor.

38’ Fenerbahçe, ikinci gole yaklaşıyor. Sol kanattan ceza alanı içine giren Bright Osayi-Samuel'in yerden pasında İrfan Can Kahveci, müsait pozisyonda sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.

34’ Serdar Aziz, Pedro Henrique'ye kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor ve gelecek maç cezalı duruma düşüyor.

25’ Pedro Henrique'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Olarenwaju Kayode, altıpas önünden kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor

18' Fenerbahçe Miha Zajc ile öne geçti. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza alanı içine giren Enner Valencia'nın yerden çıkardığı topa Miha Zajc, altıpas önünden sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

15’ Koray Altınay, Miguel Crespo'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart görüyor.

9' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Demir Grup Sivasspor savunması topu kornere gönderiyor.

5' Bright Osayi-Samuel'in ceza sahası sol çaprazından yerde yaptığı ortada top kaleci Ali Şaşal Vural'da kalıyor.

1' Maç başladı.

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Uğur, Caner, Goutas, Özkan, Cofie, Koray, Erdoğan, Pedro, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan, Valencia, Serdar D.