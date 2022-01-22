CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 16.00'da başlayan mücadelenin tüm ayrıntıları anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı.
Canlı | Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
74' Demir Grup Sivasspor, Pedro Henrique'nin golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Henrique, sağ ayağıyla harika bir şut çıkarıyor ve kaleci Berke Özer'in üzerinden geçen top üst direğin altına çarparak ağlarla buluşuyor.
66’ Pedro Henrique'nin sol çaprazdan şutunda top savunmadan geri dönüyor.
60' Dimitris Pelkas'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.
52’ Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Caner Osmanpaşa'nın uzun pasında Sefa Yılmaz'dan önce kalesini terk eden Berke Özer topu uzaklaştırmak istiyor ancak araya Olarenwaju Kayode giriyor. Olarenwaju Kayode, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra şutunu çekiyor ancak kalesine zamanında dönen Berke Özer topu kurtarmayı başarıyor. Atağın devamında Mustapha Yatabare ortasını yapıyor ancak kale sahası içinde Nazım Sangare topu kafayla kornere atıyor.
47’ İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kalıyor.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
45' İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
45’ Fenerbahçe, bir kez daha gole çok yaklaşıyor. Sağ çaprazda Filip Novak ile verkaça giren Miha Zajc, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılmak isterken top Marcel Tisserand'ın önünde kalıyor. Marcel Tisserand, uygun durumda şutunu çekiyor ancak kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü çıkarmayı başarıyor.
38’ Fenerbahçe, ikinci gole yaklaşıyor. Sol kanattan ceza alanı içine giren Bright Osayi-Samuel'in yerden pasında İrfan Can Kahveci, müsait pozisyonda sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.
34’ Serdar Aziz, Pedro Henrique'ye kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor ve gelecek maç cezalı duruma düşüyor.
25’ Pedro Henrique'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Olarenwaju Kayode, altıpas önünden kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor
18' Fenerbahçe Miha Zajc ile öne geçti. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza alanı içine giren Enner Valencia'nın yerden çıkardığı topa Miha Zajc, altıpas önünden sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.
15’ Koray Altınay, Miguel Crespo'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart görüyor.
9' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Demir Grup Sivasspor savunması topu kornere gönderiyor.
5' Bright Osayi-Samuel'in ceza sahası sol çaprazından yerde yaptığı ortada top kaleci Ali Şaşal Vural'da kalıyor.
1' Maç başladı.
Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.
İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Uğur, Caner, Goutas, Özkan, Cofie, Koray, Erdoğan, Pedro, Yatabare
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan, Valencia, Serdar D.
Video Haberler
- 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Karaveli skora rağmen oyundan memnun
- Kamer Genç unutulmadı
- Sezen Aksu hakkında bir suç duyurusu daha
- Rapçiler klipleri için gerçek silahla market soydu
- Dünyaca ünlü Rio Karnavalı ertelendi
- Halk Ekmek büfesine saldıran kişi hakkında yeni gelişme
- ABD'den 90 tonluk 'Ukrayna' hamlesi
- Dikkat çeken isim Kırmızı Oda'ya geri dönüyor
- Kediye işkence edip öldüren isim tutuklandı
- Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler