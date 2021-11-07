CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.
İşte 11'ler...
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
Galatasaray: Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer; Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau; Kerem, Babel, Halil
CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray
41' Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içinde Pesic topu önüne almak istedi ama son anda Ömer araya girerek tehlikeyi önledi.
38' Jimmy Durmaz'ın hatalı pasında araya giren Kerem, derinlemesine bir pasla Halil'i savunma arkasına kaçırmak istedi ama Karagümrük savunması geçit vermedi.
26' Babel'in hafif sağ çaprazdan yaptığı ortada Halil kale önünde kafa vuruşunu yaptı ama Viviano gole izin vermedi.
13' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda isabet yok.
10' Karamoh'un pasında sol kanatta topla buluşan Caner'in yerden kale ağzına doğru çevirdiği topu Muslera kontrol etti.
1' Mücadele Atilla Karaoğlan'ın işareti ile başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.
Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.
BOEY VE ARDA TURAN YOK
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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