CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Gaziantep FK (20.30)

29 Nisan 2022 Cuma, 19:22

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibinde ise sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Gaziantep, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet.