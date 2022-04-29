CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Gaziantep FK (20.30)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Gaziantep FK, 35. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.
Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.
SINIRDA 5 İSİM
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Gaziantep ekibinde ise sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.
DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.
Gaziantep, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.
Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Adaylığını o ismin açıklaması bekleniyor!
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- Ümit Özdağ'dan 'seçim planı' iddiası
- Benzine büyük zam yolda!