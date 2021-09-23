CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Giresunspor (20.00)
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi.
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabate.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'u konuk ediyor.
Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, bugünkü karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.
Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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