CANLI ANLATIM | Galatasaray - Konyaspor (1-0)
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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GS 1 - 0 KNY
1' Hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.
4' GOL! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golüyle maçta öne geçiyor. Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği topta İttifak Holding Konyaspor savunmasında Nejc Skubic, kaleci Ibrahim Sehic ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Mostafa Mohamed boş kaleye topu ağlara gönderiyor.
11' İttifak Holding Konyaspor, Zymer Bytyqi ile sol kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Zymer Bytyqi'nin ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor.
15' Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında DeAndre Yedlin arka direkte kafayla topu uzaklaştırıyor.
24' Galatasaray atağında Halil Dervişoğlu'nun aşırtma vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermiyor.
26' Halil Dervişoğlu'nun kaptırdığı top sonrası Konyaspor gole yaklaştı ancak Muslera araya giriyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Endri Çekici, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Serdar Gürler, Amar Rahmanovic.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.
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