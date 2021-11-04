CANLI ANLATIM | Galatasaray-Lokomotiv karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korumak için Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Karşılaşma 20.45'te başlayacak ve tüm detayları ile anbean Cumhuriyet.com.tr'de olacak.
Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar deplasmanda yendiği Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.
Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
Lokomotıv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich.
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.
TAKIMDA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.
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