CANLI ANLATIM | Giresunspor 1-1 Fenerbahçe

12 Şubat 2022 Cumartesi, 15:05

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.



Çotanak Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Canlı | Giresunspor 1-1 Fenerbahçe

37’ Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, Hamidou Traore'den seken topu önünde bulan Magomed Suleymanov'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

34’ Ceza alanında topla buluşan Miha Zajc'ın yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

30' GOL - E. Valencia, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydediyor.

22’ Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki Yavru'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır topu kornere çelmeyi başarıyor.

20’ Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Miha Zajc'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

13’ Altay Bayındır'ın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

11’ Chiquinho'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Fousseni Diabate'nin yaptığı vuruşta Altay Bayındır topu kurtarmayı başarıyor.



8' Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

2' GOL - Giresunspor'un yeni transferi Chiquinho, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

1' Maç başladı.

Ligde geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Karadeniz temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 26 puan elde etti.

Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı 1972 yılından günümüze kadar oynadığı lig maçlarında kaybetmedi. Söz konusu 13 müsabakada sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe son olarak 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip ayrıca son 8 Giresunspor maçında kaybetmezken, bu müsabakalarda toplam 23 gol kaydetti.

FENERBAHÇE’DE 3 DEPLASMANDA 3 BERABERLİK

Ligde gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Fenerbahçe üst üste oynadığı son 3 deplasman maçında da berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son olarak 1999-2000 sezonunda üst üste dört deplasmandaki karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı.

TOP KAZANMADA ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig'de 243 top kapmayla en fazla ön alanda top kapan (rakip kaleden itibaren ilk 40 metre içinde) ekip olan Fenerbahçe, aynı zamanda bu bölgede kazandığı toplar sonucunda 41 şutla en fazla şut çeken takım oldu.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak. Miguel Crespo ise cezası sebebiyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

İLK 11’LER

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert, Sosa, Rossi, Valencia