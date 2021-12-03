CANLI ANLATIM | Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş

03 Aralık 2021 Cuma, 19:45

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KSP 0-1 BJK

1' Maç başladı.

5' Rıdvan sol kanattan içe kat etti, ceza sahasına doğru yönelmek istedi fakat savunma araya girdi.

8' Larin bir anda kaleciyle tek kaldı ama Kanadalı golcü vuruşunu yapamadan Kasımpaşa defansı topu uzaklaştırdı.

12' GOL! Can Bozdoğan'ın jeneriklik golüyle Beşiktaş öne geçti! Savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Can Bozdoğan, sol ayağının içiyle sert vurdu, üst direğe çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

20' Rosier sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Bruma topu kafayla karşıladı.

27' Sakıb sol çaprazdan ceza sahasına girdi fakat meşin yuvarlağı ayağından fazla açınca top kaleci Ersin'de kaldı.

29' Yusuf Erdoğan, sağ kanattan içeriye doğru girdi sol ayağıyla vuruşunu gerçekleştirdi ama az farkla top dışarı çıktı.



33' VAR incelemesinin ardından Michy Batshuayi'ninm golü ofsayt gerkçesiyle iptal edildi.



45' Hajradinovic sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Josef'in ters vuruşunda seken topu kaleci Ersin kontrol etti.

46' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Batshuayi dar açıdan kaleye vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

54' Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Harun'dan seken top kornere çıktı.

61' Eysseric'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf, kayarak vuruşunu yapmak istedi fakat önce savunmaya sonra da kendisine çarpan top auta gitti.





İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Jorgensen, Eysseric, Yusuf, Umut

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan naklen yayımlanıyor.

Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

Beşiktaş ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, Nisan-Aralık 2016 arasından bu yana rakibini ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, daha önceki dört karşılaşmayı da üçer gol yiyerek kaybetmişti.