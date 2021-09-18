CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Trabzonspor (0-0)
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
CANLI
KSP 0 - 0 TS
1' Maç başladı.
8' Rakip ceza sahası önünden Anthony Nwakaeme ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
13' Anastasios Bakasetas rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
26' Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
45' İlk yarı sona erdi.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A, Ömür, Cornelius
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele, beIN SPORTS'tan naklen ekranlara geliyor.
Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.
Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi.
İlk 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik alan Trabzonspor ise averajla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer aldı.
Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- TRT ekranlarında kriz!
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- İşletme uzayınca tekne boyu da uzadı
- Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem
- Erdoğan'ın Rabia ikilemi
- 18 günlük eşini vuran Müslüm Aktaş'tan korkunç ifadeler
- Ali Erbaş'tan 'günaydın' açıklaması
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı