CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Trabzonspor (0-0)

18 Eylül 2021 Cumartesi, 15:27

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KSP 0 - 0 TS

1' Maç başladı.

8' Rakip ceza sahası önünden Anthony Nwakaeme ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Anastasios Bakasetas rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

26' Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45' İlk yarı sona erdi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A, Ömür, Cornelius

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele, beIN SPORTS'tan naklen ekranlara geliyor.

Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi.

İlk 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik alan Trabzonspor ise averajla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.