CANLI ANLATIM | Kayserispor - Galatasaray (2-0)

22 Eylül 2021 Çarşamba, 18:46

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KAY 2-0 GS



1' Maç başladı. Sağ kanattan bindiren Yedlin'in ortasında top üstten auta gitti.

4' Sağ kanattan bindiren Cardoso'nun yerden arka direğe çıkarttığı topa Thiam hamle yaptı. Muslera çabuk davranıp topu kontrol etti.

5' Sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda top ters kanada açıldı.



7' Sol kanattan Taylan'ın ortasında Hosseini topu karşıladı. Seken topu Carole uzaklaştırdı.

11' Emre Kılınç uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.

13' Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

15' LUNG KURTARDI! Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğulcan, dar açıdan yakın direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Lung gole izin vermedi.

16' Van Aanholt'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson kafayı vurdu ama topu çerçeveye yönlendirmeyi başaramadı. Aut.

18' Oğulcan'ın pasıyla topal buluşan Feghouli sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken top ayaklarına dolandı ve savunma tehlikeyi büyümeden önledi.

21' Galatasaray bu dakikalarda rakip kalede baskı kurmaya başladı.

23' Van Aanholt'un sol çaprazdan çektiği şutta savunmadan seken top kornere gitti.



24' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mohamed kafayı vurdu. Hosseini çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

27' Galatasaray rakip yarı alandaki basılı oyununu sürdürüyor.



29' MUSLERA KURTARDI! Mensah sol çaprazdan yakın direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Muslera gole izin vermedi.

29' Hosseini, Taylan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

30' AZ FARKLA DIŞARIYA! Oğulcan ceza sahası dışından uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

32' Sol kanattan sıfıra inen Cardoso'nun ön direğe yaptığı ortada Alpaslan Öztürk topu uzaklaştırdı.

34' Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması ön direkte topu uzaklaştırıyor.

36' Oğulcan, Onur'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

37' Emrah, sağ kanatta Emre Kılınç ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kayserispor bir duran top şansı elde etti.



38' GOL Mensah'ın yerden ceza sahasına doğru kestiği topa Thiam vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.

41' Kayserispor pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

44' GOL Mensah'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Emrah, sol ayağı ile uzak köşeye bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

45' İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45' İkinci yarı başladı.

İLK 11'LER

Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira’nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almamıştı.

Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor deplasmanında çıktığı son 16 deplasmanı da kaybetmedi. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, beş haftalık periyotta bulduğu 8 golün 6’sını deplasmanlarda kaydetti.

Süper Lig’de son oynadığı Hatayspor maçını 2-1 kaybeden Kayserispor, topladığı 7 puanla lig sıralamasında 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşen 47 müsabakada Galatasaray 28, Kayserispor dört galibiyet aldı. 15 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım 6. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'la Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İki takım son olarak Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda karşı karşıya geldi. Kayseri’de oynanan 13 Mart 2021 tarihli mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Maç Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda , saat 20.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor ve maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...