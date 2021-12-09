09 Aralık 2021 Perşembe, 20:26

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM | Lazio 0-0 Galatasaray

1' İlk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanıyor.



Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

PUAN ALMASI DURUMUNDA DOĞRUDAN SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Galatasaray, rakibi karşısında bugün puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

CİCALDAU FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da corona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey ve henüz hazır olmayan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

LAZIO İLE 6. RANDEVU

Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile tarihinde 6. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, daha önce İtalya temsilcileriyle oynadığı 25 maçta ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.