11 Ekim 2021 Pazartesi, 20:06

CANLI ANLATIM | Letonya 0-0 Türkiye

25' Kerem'in ceza sahasından çektiği şut yerden sekerek kaleye gidiyor. Kaleci zorlanmadan topun sahibi oluyor.

23' Burak Yılmaz'ın pasında Orkun ceza sahasına girdi fakat savunma topu söktü aldı.

16' Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla ceza sahasından çektiği şutu savunma engelledi ve top kornere gitti.

14' Caner Erkin, sol kanattan ceza sahasının içerisine girdi ve ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Hakem devam dedi.

10' Letonya sağ köşeden bir korner daha kullandı ve Çağlar Söyüncü topu uzaklaştırdı.

6' Letonya'nın şutunda Merih Demiral'a çarpan top kornere gidiyor.

3' Alvis Jaunzems, Caner Erkin'e yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Andreas Ekberg tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı ve maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk oluyor.

Futbol milli gece. Ay yıldızlı takımımız Letonya önünde. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanıyor.

İLK 11'LER

Letonya: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzerns, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek.

Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.

Grupta aynı gün Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.