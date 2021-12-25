Trabzonspor, Başakşehir'e takıldı | Trabzonspor 0-0 Başakşehir

25 Aralık 2021 Cumartesi, 17:36

Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Trabzonspor ilk yarıda Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius ile direğe takıldı. Bordo-mavililer 78. dakikada ise Hasan Ali Kaldırım'ın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı bekledi ama Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

İç sahada son 5 maçını kazanan Trabzonspor, Başakşehir engelini geçemeyerek ilk yarının son haftasında puan kaybetti. Emre Belözoğlu ile 11 haftadır kaybetmeyen Başakşehir de araya puan kaybıyla girdi.

Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 46, Başakşehir ise 33 puanlada ilk yarıyı kapattı.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor, 7 Ocak tarihinde Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise 8 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 0-0 Başakşehir



90+1' Trabzonspor'un çok adamla yüklendiği bölümde Peres sağ kanattan ortaladı, Koita göğsüyle indirdiği topu Bakasetas'tan tekrar alıp kale alanı sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye doğru vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

88' Başakşehir'in sol kanattan Visca'yla kullandığı kornerde kale alanı önünde Okaka kafayı vurdu, Denswil'e çarpan topu çizgi üzerinde Uğurcan kontrol etti.

77' Trabzonspor ceza alanında havalanıp sol çapraza doğru açılan topa Siopis'le birlikte hamle yapan Hasan Ali, topa vurmak isterken önce eline çarpan top kornere çıktı. Trabzonspor cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem köşe gönderini gösterdi.

75' Trabzonspor'da Dorukhan ve Cornelius oyundan alınırken Siopis ve Koita oyuna dahil oldu.

72' Başakşehir'de Gulbrandsen ve Berkay oyundan alınırken Chadli ve Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

65' Bu anlarda karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı.

56' Sol kanattan son çizgiye inen Gulbrandsen'in ortasında ön direkteki Hüseyin topu kafayla kornere gönderdi.





45' İlk 45 dakika 0-0 sona erdi!



44' Başakşehir'de Ndayishimiye, Bruno Peres'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

34'Edin Visca, frikikte direkt kaleye vurdu. Uğurcan Çakır son anda çıkardı.

30' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, sol kanattan müsait durumda içeri sokulmak isteyen Gulbrandsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27' Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Hamsik taç çizgisi önünden savunma arkasına doğru nefis bir pas attı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, ayak üstüyle Muhammed'in yanından topu kaleye gönderdi. Bir kez daha direğin üzerine çarpan top auta çıktı.

14' Sağ taç çizgisi önünde Visca'yla duvar pası yapıp son çizgiye doğru inen Caicara, Trondsen'den sıyrılmak istedi ancak Trabzonsporlu oyuncu topu kornere gönderdi. Konuk ekip için duran top şansı...

6,'Trabzonspor akınında sol kanatta topla buluşan Djaniny içeri sokulmak isterken Caicara'yı geçemedi. Top yine Başakşehir'de kaldı.



1' Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, Başakşehir maça başladı!