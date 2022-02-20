CANLI ANLATIM: Alanyaspor 0-2 Trabzonspor

20 Şubat 2022 Pazar, 14:39

Canlı | Alanyaspor 0-2 Trabzonspor

32' Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

28' Andreas Cornelius - Fatih Aksoy mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

27' GOL! Nwakaeme bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-0 öne geçiriyor.

20' Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

18' Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5' GOL! Trabzonspor, Nwakaeme ile öne geçiyor.

4' Trabzonspor takımından Edin Visca sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bruno Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Karşılaşma hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanıyor.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

12. MÜSABAKA

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre, Candeias, Eduardo.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius.