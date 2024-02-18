CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:05

Güncelleme: 18.02.2024 - 20:10

Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Saponara, Efkan Bekiroğlu, Renaldo, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Canlı | Ankaragücü 0-3 Galatasaray

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Köhn sol kanatta Nelsson'un pasıyla savunma arkasına sarktı ve topla buluştu fakat ortasında Cephas'a çarpan top kornere çıktı.

45' Hakem ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

43' Sağ kanattan topla birlikte gelen Cephas ortasını açtı ancak Köhn araya girdi ve topu kornere gönderdi.

42' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mertens uzaklardan şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

40' Penaltıda topun başına geçen Icardi kendi soluna sert bir şekilde vurdu ve kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi.

39' GOL | Mauro Icardi, penaltıdan bulduğu gol ile farkı üçe çıkarttı.

32' Kendi yarı sahasında topu kazanan Cephas sağ kanattan topla birlikte çıktı ancak Köhn geldi ve ikili mücadele sonucu topu kazandı.

30' Galatasaray etkili geldi. Köhn'ün ara pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışındaki Icardi'ye pasını verdi. Icardı'nin gelişine estetik vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

29' Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Cephas ceza sahası içindeki Stelios Kitsiou'ya pasını verdi. Kitsiou'nun vuruşunu Muslerla kornere çeldi.

24' Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışına açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu topa gelişine sert vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

23' Orta sahada topla buluşan Kerem Demirbay savunma arkasına sarkan Tete'ye pasını verdi ancak savunma topu kornere yolladı.

22' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

21' Köhn sol kanattan topla birlikte çıktı ancak ceza sahası dışında yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

17' Santra sonrasında topu kazanan Icardı savunma arkasına sarkan Tete'ye pasını verdi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

16' Rakip yarı sahada presi yapan ve topu kazanan Davinson pasını sağ kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi. Kerem'in içeriye çevirdiği topta boşta kalan Davinson düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

14' GOL | Davinson Sanchez farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

14' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boşta kalan Kerem Demirbay topa yükseldi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

13' GOL | Kerem Demirbay Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

11' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

10' Sol kanatta topla buluşan Mertens ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

9' Ankaragücü etkili geldi. Cephas'ın pasında bir anda ceza sahası içine giren Efkan'ın vuruşunu Muslera köşeden çıkardı.

8' Efkan kendi yarı sahasından topla geldi ve pasını sağ kanattaki Cephas'a vermek istedi ancak Köhn son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

7' Kornerde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'na saha dışından yabancı madde atıldı. Oyun kısa süreliğine durdu.

6' Ön alan baskısıyla topu kazanan Tete orta alandaki Kerem Demirbay'a pasını verdi. Kerem'in ceza sahası içindeki Icardi'ye pasını Radakovic kornere yolladı.

5' Cephas sağ kanattan topla gelmek istedi ancak Köhn'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.