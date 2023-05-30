CANLI ANLATIM: Ankaragücü 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:58

Güncelleme: 30.05.2023 - 20:54

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıktı.

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe.

Galatasaray: Muslera, Boey, Kazımcan, Nelsson, Abdülkerim, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Canlı | Ankaragücü 1-2 Galatasaray

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda Nelsson topu uzaklaştırdı.

45' Milson'un ortasında Torreira topu kafayla kornere çeldi.

45' İlk yarının sonuna en az 5 dakika eklendi.

44' Taylan'ın pasında sol çaprazda topu alan Ghayas Zahid iyi vurdu. Top üst direkten geri geldi.

43' Sacha Boey sağdan ceza sahasına girmek istedi ama kalabalığı geçemedi.

42' Ghayas Zahid'in yaptığı ortaya Ali Sowe kafa vurdu. Kaleci Muslera topu kurtardı.

41' Kerem'in harika ortasına çok iyi yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.

39' GOL | Icardi, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor.

34' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci yumrukladı.

34' Savunmanın hatasında topu önünde bulan Mertens, kaleci Gökhan'ı geçemedi. Korner.

33' Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama kaleci topu uzaklaştırdı.

32' Kenarda itirazlarda bulunan Okan Buruk'a Volkan Bayarslan'dan uyarı geldi.

31' Savunma arkasına atılan topta Ali Sowe, rakibinden sıyrılıp topu kaleye gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.

29' Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

28' Ankara'da yağmur etkisini arttırmaya başladı.

27' Ankaragücü'nün kazandığı köşe serbest vuruşu Ghayas Zahid ortaladı. Kazımcan topu kornere çeldi.

26' Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Gökhan'da kaldı.

25' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

25' Tempo arttı. Kevin Malcuit'in pasında Taylan çaprazda topla buluşmak istedi ama Torreira'dan kritik bir hamle geldi.

24' Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.

23' Ankaragücü'nün sağdan kazandığı köşe vuruşunu Ghayas Zahid ortaladı ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.

22' Milson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

21' Mertens'in pasında Icardi, çaprazdan vurdu. Kaleci Gökhan son anda kurtardı.

20' Savunma arkasına atılan topa Milson yine hareketlendi. Abdülkerim son anda ayak koydu. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20' Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna Torreira kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.

19' Milot Rashica'nın yay üzerinden yaptığı vuruşu Gökhan kornere çeldi.

18' Savunma arkasına atılan topta Milson, karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

16' GOL | Milson, başkentte takımına beraberliği getiren golü kaydediyor.

14' Galatasaray ligde oynadığı son 7 golü de Mauro Icardi kaydetti.

13' Maç bu sonuçla biterse Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olacak.

12' Lamine Diack, orta alanda Mertens'e faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

11' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Icardi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

9' Kerem'in ters kanattaki Kazımcan'a gönderdiği topu savunma karşıladı.

8' Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Icardi çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

7' GOL | Mauro Icardi, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydediyor

5' Hasan Ali'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera''da kaldı.

4' Kazımcan rakip yarı alanda rakibine faul yaptı. Top Ankaragücü'nde.

3' Galatasaray maça etkili başladı. Sacha Boey sağdan ceza sahasına kesti. Arda topu karşıladı.

2' Kerem soldan ceza sahasına gönderdi. Arka direkte savunma topu uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

EKSİKLER

Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Pedrinho ile Radokovic son idmanda yer almadı. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da cezalı Zaniolo maç kadrosunda yer alamayacak. Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö ise sarı kart görmeleri halinde haftaya Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

23. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

102. KEZ KARŞI KARŞIYA

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde birbirlerine 102. kez rakip olacaklar.

Spor Toto Süper Lig'de Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takımın geride kalan 101 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, söz konusu 101 maçta başkent ekibine galibiyetlerde 63-19 üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın ligde attığı 208 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 88 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 50 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 24 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 50 maçta Galatasaray'ın 79 golüne, MKE Ankaragücü 52 golle karşılık verdi.

Öte yandan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne karşı oynadığı 2 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, başkentte MKE Ankaragücü karşısındaki son galibiyetini 10 Ağustos 2018'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 3-1'le almıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ANKARAGÜCÜ KAFKAS'LA İÇ SAHADA YENİLMEDİ

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.