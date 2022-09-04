CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-0 Beşiktaş
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu yer alıyor..
İşte11'ler
Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda
Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst
CANLI ANLATIM | ANKARAGÜCÜ 0-0 BEŞİKTAŞ
12' Beşiktaş, Wout Weghorst'un kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
8' Oğuz Ceylan'ın uzun pasında Salih Uçan'dan seken topu Pedrinho kontrol edip ceza alanı önünden şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.
5' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou'nun ortasında Atakan, Weghorst'tan önce müdahale etti ancak pozisyon sonrası yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.
3' Salih Uçan, ceza alanına koşu gösteren Dele Alli'ye uzun bir pas göndermek istedi, top doğrudan auta gitti.
1' Karşılaşma Mete Kalkavan'ın düdüğü ile başladı.
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.
Eksikler
Beşiktaş'ta Josef de Souza bu maçta forma giyemeyecek. Atiba ise kadroya alındı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise riske edilmedi ve kadroda kendisine yer bulamadı.
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