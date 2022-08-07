CANLI ANLATIM: Antalyaspor 0-0 Galatasaray

07 Ağustos 2022 Pazar, 20:41

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Canlı | Antalyaspor 0-0 Galatasaray

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

EKSİKLER

Antalyaspor'un kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.

53. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre A., Yunus, Kerem, Seferovic