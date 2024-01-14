CANLI ANLATIM: Antalyaspor 0-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 14.01.2024 - 16:51

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šaric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Jehezkel, Veysel.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

Canlı | Antalyaspor 0-1 Trabzonspor

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

43' Safuri sağ kanattan ilerlerken topu ayağından açtı. Trabzonspor taç atışı kullanacak.

41' Taxiarchis Fountas'ın sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

40' Trabzonspor bu dakikalarda maçın başından bu yana ilk kez topa uzun süreli sahip oluyor.

39' Karşılaşmada Antalyaspor'un şutlarda 5'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

38' Sagiv Yehezkel'in tek dokunuşunda top Safuri'ye gelmeden savunma müdahale yaptı.

37' Mehmet Can'ın Visca'ya pasında Boşnak oyuncuyu rakibinden sıyrılmak isterken topu kaybetti.

36' Sagiv Yehezkel'in sağ kanattan sol kanada attığı pasta Güray Vural topun gelişine çok sert vurdu. Kaleciyi de geçen topu Filip Benkovic top havadayken çizgi üstünden çıkardı.

34' Yine iyi paslarla gelen Antalyaspor'da ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Buksa kaleyi düşündü. Kaleye hızlı ve sert giden topta Uğurcan Çakır hata yapmadı.

33' Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortası kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

32' Edin Visca'nın sağ kanada uzun pasında Mehmet Can topu rakibinden kurtaramadı.

32' Erdoğan Yeşilyurt sağ kanatta topu rakibinden kurtarmak isterken başarılı olamadı.

30' Güray Vural'ın kaleye doğru yolladığı topta Filip Benkovic kritik müdahaleyle topu karşıladı.

29' Sağ kanattan kaleye hareketlenen Safuri, Batista Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

28' Hızlı paslarla gelen Antalyaspor'da Ramzi Safuri'nin sağ kanattan ortasında top Adam Buksa'yı aştı. Atağın devamında Jakub Kaluzinski ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten dışarıya gidiyor.

19' Sagiv Yehezkel'in Eren Elmalı'nın ayağına bastığı pozisyon için Bahattin Şimşek faul düdüğünü çaldı.

17' Kullanılan kornerin devamında Jakub Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasını Filip Benkovic kafayla karşıladı.

17' Dario Saric, Jakub Kaluzinski ile duvar pası yaparak sol kanattan içeriye girdi. Saric'in kale önüne ortası savunmadan kornere gitti.

16' Trabzonspor sağ kanattan hücum etmek istedi ancak Güray Vural topu uzaklaştırdı.

15' Eren Elmalı'nın tedavisi sürüyor. İlk 15 dakika geride kaldı.

14' Eren Elmalı, Sagiv Yehezkel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Eren Elmalı sakatlık yaşıyor.

13' Sam Larsson'un sol kanattan getirip içeriye çevirdiği topta Adam Buksa topla buluşamadı. Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

12' Trabzonspor'da Enis Bardhi kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

11' DİREK | Ramzi Safuri'nin pasında sağ çaprazda topu alan Sagiv Yehezkel'in şutu yan direkten döndü. Dönen topta ceza sahası dışından kaleyi düşünen Dario Saric'in şutu kalenin yanından dışarı gitti.

9' Sam Larsson'un aradan pasında sağ kanattan topa hareketlenen Sagiv Yehezkel içeriye çevirdi ancak hakem topun dışarıdan çevrildiğini işaret etti.

9' Ramzi Safuri'nin kullandığı köşe vuruşu kafalardan sekti. Son olarak Bardhi topu uzaklaştırmayı başardı.

8' Sagiv Yehezkel'in pasında sağ kanattan hareketlenen Saric takımına köşe vuruşu kazandırdı.

7' Antalyaspor kalesinde gördüğü golün ardından ön alanda baskısını artırdı.

6' Trabzonspor'da Berat Özdemir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

5' Sagiv Yehezkel'in sağ kanattan getirip içeriye çevirdiği top Sam Larsson'a gelmedi. Savunma araya giriyor.

3' Sağ kanattan çevrilen ortada Helton Leite'nin tek elle yumrukladığı top Bardhi'de kaldı. Bardhi'nin sol kanada attığı pasta Yunan oyuncu Fountas şık bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

2' GOL | Fountas, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.