CANLI ANLATIM: Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

03 Ocak 2023 Salı, 19:09

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada VAR olarak da Koray Gençerler görev yapıyor.

Canlı | Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

55' GOL | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi beraberliği getiren golü kaydediyor.

47' Fenerbahçe gole yaklaştı! Joshua King, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak son anda savunma araya girdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

39' Ferdi Kadıoğlu, Crespo ile verkaça girip ceza alanına girmek istedi ancak savunma araya girdi.

38' Ceza alanında topla buluşan Fredy'nin vuruşunda Serdar Aziz ayağını uzatıp şutu engelledi.

37' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Haji Wright'ın vuruşu savunmadan sekti. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

36' Antalyaspor'da Fredy, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

35' VAR'ın da ofsayt kararını onaylamasıyla birlikte oyun yeniden hareketlendi.

33' Antalyaspor, Fredy ile ağları havalandırdı ancak yan hakemin bayrağı havada.

25' Antalyaspor'da Fernando, Crespo'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

24' Rossi'nin pasıyla Osayi-Samuel savunma arkasına sarkmak istedi. Güray araya girip topu kornere gönderdi.

23' Sağ kanattan King'in yaptığı ortaya Szalai kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

15' Sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortaya kale önünde kafayı vuran Haji Wright topu ağlara gönderdi.

14' GOL | Antalyaspor, Haji Wright'ın golü ile karşılaşmada öne geçti.

11' Fenerbahçe'de Joshua King'in sol çaprazdan yaptığı vuruşu üst direkten döndü.

10' Antalyaspor etkili geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

6' Antalyaspor'da orta alanda topla buluşan Fredy, Szalai ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

5' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, elle oynama sebebiyle sarı kart gördü.

2' Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Bright Osayi-Samuel, Fernando'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Güray, Fredy, Fernando, Ufuk, Adriano, Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

53. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.