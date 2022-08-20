CANLI ANLATIM: Antalyaspor 2-0 Trabzonspor
Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 21:45'te başlayan mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelede Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapıyor.
Canlı | Antalyaspor 2-0 Trabzonspor
42' GOL | Haji Wright, penaltıdan bulduğu golle Antalyaspor'u 2-0 öne geçiriyor.
32' Trabzonspor takımından Dorukhan Toköz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
18' Andreas Cornelius tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
14' GOL | Fernando, Antalyaspor'u öne geçiren golü kaydediyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Doğucan, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
53. RANDEVU
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.
ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- 16 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'