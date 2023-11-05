Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 05.11.2023 - 20:49

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Corendon Airlines Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

11'LER

Antalyaspor XI: Leite, Erdoğan, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Erdal, Safuri, Bytyqi, Jehezkel, Buksa

Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Chamberlain, Salih, Gedson, Rashica, Tayfur, Cenk.

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 3-2 Beşiktaş

85' Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Rashica oyundan alınırken Ege Demir Tıknaz ile Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

84' Antalyaspor golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

83' Ev sahibi ekipte Erdal Rakip ve Sagiv Yehezkel oyundan alındı. Ufuk Akyol ile Jakub Kaluzinski oyuna dahil oldu.

80' GOL | Sol kanatta ilerleyen Rebic içeriye çevirdi. Ayak içiyle topa gelişine dokunan Muleka topu ağlara yolladı.

76' TEHLİKE! Onur Bulut'un sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt, top Cenk Tosun'a gelmeden topu kornere yolladı. Kullanılan köşe vurunda karşılaşmanın hakemi, Zaynutdinov'un Leite'ye yaptığı harekete faul düdüğü çaldı.

72' Antalyaspor'da Ramzi Safuri ve Zymer Bytyqi kenara gelirken Sam Larsson ile Sander van de Streek oyuna dahil oldu.

68' DİREK! Ramzi Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü!

67' Beşiktaş'ta Erdal Rakip'e faul yapan Gedson Fernandes sarı kart gördü.

60' Beşiktaş'ta Chamberlain ve Tayfur oyundan alınırken Muleka ile Rebic oyuna dahil oldu.

57' GOL | Sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Direğin içine çarpan top ağlara gitti.

51' GOL | Savunma arkasına iyi sarkan Sagiv Yehezkel kaleden açılan Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı.

46' GOL | Sağ kanatta Sagiv Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde kaleyi karşıdan gören Saric, köşeye sert vurdu. Ersin Destanoğlu bu şuta engel olamadı.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ta Rosier oyuna girerken Bailly oyundan alındı.

45' Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti!

37' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Salih Uçan sarı kart gördü.

35' Antalyaspor'da Adam Buksa, Necip Uysal'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

34' DİREK! Kullanılan köşe vuruşunun devamında Tayfur Bingöl'ün kafası üst direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Salih Uçan topu ağlara gönderemedi. Beşiktaş'ta oyuncular Salih Uçan'ın itildiği yönünde hakeme penaltı itirazında bulunuyor.

33' LEITE! Rakibinden harika sıyrılan Chamberlain ceza sahası dışındaki Salih'i gördü. Topu alan Salih Uçan'ın köşeye sert şutunu Leite kornere yolladı.

30' DIŞARIDA! Dario Saric'in pasında topu alan Zymer Bytyqi sol kanattan içeriye hareketlendi. Açısını düzelten Zymer Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

29' BÜYÜK TEHLİKE! Bu kez hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına doğru yolladığı topu Chamberlain kontrol edemedi. Beşiktaş büyük bir şanstan yararlanamıyor.

28' Kaleci Helton Leite'nin uzun başlattığı topta hızlı çıkan Zymer Bytyqi sol kanattan ilerledi. Ceza sahasına giren Zymer Bytyqi, yanındaki Buksa'yı düşündü ancak Bailly araya girerek topu kornere yolladı.

18' Sağ kanatta ilerleyen Rashica yerden çevirdi. Ömer Toprak topu karşılayan isim oldu. Atağın devamında ceza sahası dışından kaleyi deneyen Gedson, kaleyi tutturamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak olan iki ekibin şimdiye kadar oynanan 54 maçında 35 kez Beşiktaş, 6 kez Antalyaspor galip geldi. 13 maç ise beraberlik ile sona erdi.

Bu maçlarda Beşiktaş 113 gol atarken Antalyaspor 47 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLAR

İki ekip arasında oynanan maçlarda en farklı skoru 6-0 ile Beşiktaş alırken, Antalyaspor en farklı 2-0 kazandı.