CANLI ANLATIM: Antalyaspor - Trabzonspor
Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelede Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapacak.
İLK 11'LER...
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Doğucan, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
53. RANDEVU
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.
ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
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