CANLI ANLATIM: Atakaş Hatayspor 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'un konuğu oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geliyor.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.
Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.
11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov.
Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Zaynutdinov, Rashica, Semih, Muleka.
CANLI ANLATIM | Atakaş Hatayspor 0-0 Beşiktaş
13' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanatta atılan uzun topla buluşan Masuaku'nun ortasında ceza sahasında boş kalan Muleka'nın kafa vuruşunu Erce son anda tokatladı ve top kornere çıktı.
10' Hatayspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerim Alıcı'nın ortasında top Renat Dadashov'a gelmeden önce son anda savunma topu uzaklaştırdı.
7' Beşiktaş yine uzun topla savunma arkasına sarktı ancak Onur'un uzun topunda kafayı vuran Semih'in vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
4' Beşiktaş ön alan baskısıyla kazandığı topla gelmek istedi ancak Muleka'nın pasında topla buluşan Semih topu oyunda tutamadı.
2' Beşiktaş maçın ilk dakikasında gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Rashica'nın pasıyla buluşan Muleka'nın vuruşu doğrudan auta çıktı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK
Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.
Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.
BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- TGRT 'Starbucks'ı affetmedi!