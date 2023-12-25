Yayınlanma: 25.12.2023 - 19:13

Güncelleme: 25.12.2023 - 21:51

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geliyor.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Zaynutdinov, Rashica, Semih, Muleka.

CANLI ANLATIM | Atakaş Hatayspor 1-2 Beşiktaş

89' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih Uçan giren oyuncu Demir Ege.

83' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan kontra atağa çıkan Muleka 40 metre topu sürdü ve ceza sahası içine girdi ancak vuruşunda top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

82' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Semih giren oyuncu Cenk Tosun.

80' GOL | Sol kanatta topla buluşan Dadashov'un içeriye çevirdiği topta penaltı noktasında boş kalan Hodzic topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

73' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Rashica giren oyuncu Tayfur Bingöl.

69' Hatayspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Görkem Sağlam ve Ömer Faruk giren oyuncular Armin Hodzic ve Rayane Aabid.

60' Kullanılan taç atışında Ömer Faruk ile Masuaku'nun arasındaki mücadelede Hataysporlular penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı olmadığını ve taç atışının kullanılmasını istedi.

57' Beşiktaş'ta Amartey yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' GOL | Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde boş kalan Colley'in vuruşu önce direğe çarptı ve sonrasında ağlarla buluştu.

52' Rigoberto Rivas, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

51' Hatayspor etkili geldi. Sol kanatta topla gelen Fernandes ceza sahası içine girdi ve Dadashov'a pasını verdi ancak Dadashov'un topukla vuruşu yandan auta çıktı.

46' Hatayspor'da devre arasında oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Carlos Strandberg giren oyuncu Kamil Ahmet.

44' Beşiktaş bu kez de sol kanattan geldi ancak Rashica'nın ortasında Salih topa gelişine vurmak istedi ancak ıska geçti.

43' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Salih savunma arkasına sarkan Rashica'ya topu aktardı ancak Rashica şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

38' GOL | Sol kanatta topla buluşan Amir Hadziahmetovic savunma arkasına sarkan Semih'i gördü. Semih'in ufak dokunuşuyla top ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.

35' VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı geçerli oldu. Maç berabere şekilde devam ediyor.

34' Salih Uçan müthiş bir golle topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

31' Hatayspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Chandrel Massanga giren oyuncu Joelson Fernandes.

30' Beşiktaş organize geldi. Hızlı paslarla rakip yarı sahaya geçen Beşiktaş'ta Salih sağ kanatta topla buluştu ancak ortasında Amir Hadziahmetovic'in ayağı kaydı ve yere düştü top auta çıktı.

21' Hatayspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Ömer Faruk'un ortasında topla buluşan Carlos Strandberg'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

13' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanatta atılan uzun topla buluşan Masuaku'nun ortasında ceza sahasında boş kalan Muleka'nın kafa vuruşunu Erce son anda tokatladı ve top kornere çıktı.

10' Hatayspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerim Alıcı'nın ortasında top Renat Dadashov'a gelmeden önce son anda savunma topu uzaklaştırdı.

7' Beşiktaş yine uzun topla savunma arkasına sarktı ancak Onur'un uzun topunda kafayı vuran Semih'in vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

4' Beşiktaş ön alan baskısıyla kazandığı topla gelmek istedi ancak Muleka'nın pasında topla buluşan Semih topu oyunda tutamadı.

2' Beşiktaş maçın ilk dakikasında gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Rashica'nın pasıyla buluşan Muleka'nın vuruşu doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.