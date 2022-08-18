CANLI ANLATIM: Austria Wien 0-1 Fenerbahçe

18 Ağustos 2022 Perşembe, 21:12

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya geliyor.



Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.



Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager.

Canlı | Austria Wien 0-1 Fenerbahçe

45' Karşılaşmada ilk yarı sona eriyor.

35' Rakibimiz gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan gelişen atakta Matthias Braunöder ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Haris Tabakovic kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sağ tarafından dışarı gidiyor.

32' Ceza sahamızın hemen sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Dominik Fitz doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top doğrudan kalecimiz Altay Bayındır'ın üzerine gidiyor.

22' Diego Rossi'nin pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Christian Früchtl üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

16' Ev sahibi ekibin atağı devam ediyor. Bu kez ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Reinhold Ranftl dönerek vuruşunu yapmak istiyor ancak savunmamız son anda araya giriyor.

8' | GOL Temsilcimiz Joshua King ile öne geçiyor! Hızlı gelişen kontra atağımızda orta alanda topla birlikte hareketlenen Diego Rossi ara pasını sol çapraza hareketlenen Joshua King'e gönderiyor. Topla buluşan Joshua King sol çaprazdan ceza sahasına giriyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar D.

Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.



Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

10 İSİM UEFA KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 10 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.



Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Burak Kapacak kadroda yer almadı.

AVRUPA'DA 245. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

KUPA 2'DE 127. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 127. maçına çıkacak.



Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 126 müsabakada 53 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.



Fenerbahçe rakip filelere 171 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.



Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 72 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 99 gol atarken, 70 gol yedi.