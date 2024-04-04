Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:02

Güncelleme: 04.04.2024 - 21:48

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.

Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

İŞTE 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Dubois, Kemen, Josef, Berkay, Serdar, Davidson, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih, Aboubakar.

CANLI ANLATIM | Başakşehir 0-1 Beşiktaş

53' Beşiktaş'ta Mert kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada. Siyah-beyazlı ekipte oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mert giren oyuncu Ersin.

47' SARI KART | Aboubakar, Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Başakşehir'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Serdar Güreler giren oyuncu Joao Figueiredo.

44' Orta alandan topla gelen Josef savunma arkasına sarkan Serdar'a pasını gönderdi fakat Mert çıktı ve topu yumrukladı.

35' SARI KART | Davidson, Ghezzal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31' Serdar sağ kanattan çalımlarla geldi ve ceza sahasındaki Piatek'e pasını verdi fakat Piatek'in gelişine vuruşu savunmadan geri döndü.

27' Sol kanattan topla gelen Davidson bekletmeden ortasını açtı. Altı pasın içinde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

23' Zaynutdinov savunma arkasına sarkan Aboubakar'a pasını gönderdi fakat top kaleci Muhammed'de kaldı.

17' GOL | Omar Colley ile Beşiktaş öne geçiyor. Rashica'nın pasında sol kanatta topla buluşan Muçi sol kanattan hareketlendi ve ortasını açtı. Altı pasın içerisinde boşta kalan Colley topu ağlara gönderdi.

14' SARI KART | Piatek, Necip'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

4' Sol kanattan topla birlikte gelen Berkay çalımını atıp uzaklardan şansını denedi fakat top direğin yanından auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi