CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray | Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
11'LER
Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen.
CANLI ANLATIM | Başakşehir 0-1 Galatasaray
17' GOL | Organize gelişen atakta ceza yayı önünde Osimhen şutunu çekti. Top üst direkten çizgi üzerine sekerek geri geldi. VAR incelemesinin ardından topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı verildi.
6' Yunus Akgün'ün ceza yayından sol ayak üstüyle çektiği şutu kaleci Deniz çelerek kornere gönderdi.
2' Galatasaray'ın ön alan baskısıyla sağ köşe gönderi önünde kaptığı topu Batrakov ortaya çevirdi. Kale alanı içinde Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz, yakın mesafeden gelen topu son anda çeldi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.