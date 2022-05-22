CANLI ANLATIM: Başakşehir 1-0 Trabzonspor

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:29

CANLI | Başakşehir 1-0 Trabzonspor

21' Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortaya Trezeguet boş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

12' GOL! Başakşehir, Okaka ile 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir sol ayağıyla arka direğe harika bir orta gönderdi. O bölgede iyi yükselen Stefano Okaka Chuka düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

7' Sağ kanatta Serdar Gürler'in ceza sahasına gönderdiği topa Stefano Okaka Chuka dokunamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, bugün Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanıyor.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde puanını 84'e yükselterek mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacak.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puanı toplayan Karadeniz ekibi, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puanı elde edecek.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF DÖRDÜNCÜLÜK

Son yedi maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 62 puanla 4. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor.

İSTANBUL TAKIMLARI KARŞISINDA HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius