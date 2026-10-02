CANLI ANLATIM: Belçika - Türkiye | UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü hafta mücadelesi

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk iki maçında aldığı sonuçların ardından Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio, De Ketelaere.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Bartuğ, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper.