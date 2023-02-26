CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:02

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 19:15

Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel

Canlı | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

9' Toplanan oyuncaklar, Beşiktaş'ın saha kenarına temsili olarak yerleştirdiği çadırın içerisine yerleştiriliyor.

8' Saha kenarındaki görevliler sahaya atılan oyuncakları topluyor.

6' Beşiktaşlı Cenk Tosun, oyuncakların sahaya atıldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı.

5' Skorbordda 4 dakika 17 saniyenin görülmesiyle birlikte Beşiktaş tribünleri depremzede çocuklara gönderilmesi için ellerindeki oyuncukları sahaya atmaya başladı.

4' Beşiktaş gole yaklaştı. Kafalardan seken topta Salih'in yakın mesafeden yaptığı vuruş auta gitti.

2' Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havaya kalktı.

2' Beşiktaş maçın başında gole yaklaştı. Kaleci karşı karşıya kalan Jackson Muleka pozisyondan yararlanamadı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright, Kudriashov, Shoya Nakajima ve Ufuk Akyol'un yanı sıra cezalı olan Larsson forma giyemeyecek, Öte yandan Antalyaspor'un devre arası transfereleri Erdal Rakip, Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza, talimatlar gereği maçın oynanması gereken asıl tarihte Antalyaspor kadrosunda olmadığı için bu maçta oynama yer alamayacak.

63. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Antalyaspor, ligde daha önce 62 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 41 galibiyet elde ederken Abntalyaspor 8 galibiyet gördü, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 31 maçta Antalyaspor 3 maçı kazanırken Beşiktaş 22 galibiyet elde etti ve 6 maç ise berabere bitti.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu üç oyuncu, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.