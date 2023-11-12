CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Başakşehir

Yayınlanma: 12.11.2023 - 15:05

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:22

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor. Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Ba, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.

Canlı | Beşiktaş 1-0 Başakşehir

56' Sol çaprazda Rebic'in harika ara pasıyla topla buluşan Muleka kalecinin üstünden topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

55' GOL | Jackson Muleka, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

48' Leo Dubois'in kullandığı korneri Mert Günok çift yumrukla uzaklaştırdı.

46' Karşılaşmanın 41. dakikasında oyuna giren Ghezzal, ikinci yarının başında oyundan alındı.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Salih Uçan ve Ghezzal kenara geldi. Chamberlain ile Onur Bulut oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika uzatma ilave edildi.

45' Beşiktaş'ta rakibinin ayağına basan Rebic sarı kart gördü. Ante Rebic önümüzdeki hafta Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

45' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası içine gönderdiği topu Serdar Gürler uzaklaştırdı.

44' Necip Uysal'ın ceza sahası içine havalandırdığı topu Jackson Muleka kafayla indirdi. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir topu ızaklaştırıyor.

43' Mert Günok'un uzun mesafeli gönderdiği topta Muleka'nın indirdiği yerde hiçbir Beşiktaşlı futbolcu o bölgede değil.

41' Ceza sahası içine gönderilen topta Jackson Muleka rakip oyuncuyla çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekipleri tekrar oyun alanında.

41' Siyah-beyazlılarda Baktiyor Zaynutdinov oyundan alınırken Rachid Ghezzal oyuna giren isim oldu.

39' Oyun yeniden başladı. Salih'in Muleka'ya uzun pasında top Volkan Babacan'da kaldı.

38' Her iki takım oyuncularınında hakeme itirazları sonucu oyun bir süredir durmuş durumda.

37' Zaynutdinov, Jerome Opoku ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alarak yerde kaldı. Kazak futbolcu tedavisinin ardından ayağa kalktı.

36' Ev sahibinde bu kez sakatlık yaşayan isim Zaynutdinov oldu. Sağlık ekipleri yeniden oyun alanında.

35' Ante Rebic oyuna devam edebilecek. Oyun yeniden başladı.

33' Beşiktaş'ta Rebic kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

33' Orta alandan ilerleyen Muleka uzak mesafeden kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

32' Sol kanatta yerde kalan Jerome Opoku için Arda Kardeşler faul düdüğünü çaldı.

31' İki oyuncu arasından iyi çıkan Salih Uçan topu ayağından açınca topu kaybetti.

30' Sağ kanatta rakibinden seken topu alan Salih Uçan ceza sahası içine ortaladı. Volkan Babacan topa iyi uzanarak mutlak golü önledi.

29' Mahmut Tekdemir'in sol kanada attığı uzun pas oyun alanının dışına gitti.

27' Taç aıtşını hızlı kullanan Beşiktaş'ta Baktiyor Zaynutdinov'un pasında Gedson Fernandes'in sol çaprazdan şutu üstten dışarıya gitti.

26' Başakşehir'de Jerome Opoku, Muleka'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

23' Sağ kanatta orta deneyen Emirhan İlkhan takımına köşe vuruşu kazandırdı.

21' Sol kanatta hareketlenen Tayfur Bingöl kafayla Rebic'e indirdi. Rebic'in ceza sahası dışından gelişine çektiği şut direkten döndü. Pozisyonun ardından Tayfur için ofsayt bayrağı havada.

21' Orta alanda topu taşıyan Rebic aradan Muleka'yı düşündü ancak Başakşehirli oyuncular topu engelledi.

20' Muleka'nın sağ çizgiden çevirdiği topa Baktiyor Zaynutdinov'un dokunuşu Volkan Babacan'da kaldı. Karşılaşmanın hakemi daha sonrasında topun dışarıdan çevrildiğini belirtiyor.

19' Sağ kanada atılan uzun topta Leo Dubois'in kale önüne çevirdiği top Necip Uysal'dan kornere gitti.

17' Necip Uysal'ın sağ kanattaki Rosier'e attığı uzun pas oyun alanında kalmadı, taç konuk ekibin.

15' Salih'in ceza sahası içine gönderdiği topta Muleka topu istediği gibi kontrol edemedi.

14' Orta alanda topla çıkmak isteyen Duarte yerde kaldı, faul.

13' Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu alan Gedson uzak mesafeden vurdu. Kavis alan top yandan dışarıya gitti.

12' Emmanuel Dennis sağ kanattan ceza sahası içine girdiği anda Necip Uysal kayarak Dennis'in ayağından topu aldı.

10' Rebic'in sol çizgide Tayfur'a attığı pasta Dubois araya girerek topu taca attı.

9' Emmanuel Dennis sağ çaprazdan getirdiği topta Piatek'i düşündü. Amartey'in kestiği top Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Berkay'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

8' Sağ kanatta Emmanuel Dennis'in pasında Krzysztof Piatek sağ çaprazdan vurdu. Top kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

5' Sağ kanatta pasla kullanılan köşe vuruşunun devamında Necip Uysal'ın kafa vuruşunu Volkan Babacan kornere çeldi.

4' Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Muleka'nın vuruşu savunmadan kornere gitti.

4' RAMS Başakşehirli oyuncular Beşiktaş'ın önde baskısı sonucu topu kendi yarı alanından çıkaramayınca topu taca attı.

2' Tayfur Bingöl'ün kullandığı köşe vuruşunu Ousseynou Ba ön direkte uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 18 SENE SONRA BIR İLK

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

REBIC SINIRDA

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.