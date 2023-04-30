CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Galatasaray

Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:54

Güncelleme: 30.04.2023 - 19:11

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanan ve saat 19:00'da başlayan derbiyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Adekugbe, Nelsson, Abdülkerim, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Canlı | Beşiktaş 0-0 Galatasaray

9' Sol kanatta Oliveira'dan topu kapan Salih Uçan, sağ kanattaki Rosier'i görmek istedi, Mertens araya girdi.

7' Beşiktaş yine sağ kanattan geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Redmond'un arka direğe yapmak istediği ortayı Torreira engelledi.

6' Sağ kanatta topla buluşan Rosier hücuma kalkmak istedi ancak topu oyun alanında tutamadı. Taç, Galatasaray'ın.

5' Adekugbe sol kanattan hücuma kalkmak istedi ancak Rosier vücudunu araya koyarak topun auta çıkmasını sağladı.

4' Fernando Muslera, Mauro Icardi'ye uzun bir pas göndermek istedi. Colley kafayla topu taca gönderdi.

3' Salih'in pasıyla sol kanattan bindirmek isteyen Masuaku, topu kontrol etmek isterken Rashica'yı düşürdü. Karar faul.

2' Maçın hemen başında Nelsson ile hava topu mücadelesine giren Vincent Aboubakar sakatlık yaşadı ancak oyuna devam edebiliyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GHEZZAL OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal derbide forma giyemeyecek.

Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor.

CENK TOSUN SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaşan golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY REKABETİNDE 353. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide maçta karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 353. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

SON 11 MAÇTA GALİBİYET SAYISINDA EŞİTLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.

Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, EVİNDEKİ DERBİLERDE RAKİPLERİNE GEÇİT VERMİYOR

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, Vodafone Park'ta şimdiye kadar oynanan lig derbilerinde rakiplerine yenilmedi.

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Vodafone Park'ta 2016 yılından bugüne kadar 13 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 6 derbi mücadelesi beraberlikle sona erdi.

Vodafone Park'ta, 26 Eylül 2016'taki ilk derbi randevusunda Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kaldı.

RAKİPLERİNİN 2 KATI GOL ATTI

Beşiktaş geride kalan 13 derbi maçta 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Attığı 22 golün 11'ini Galatasaray ağlarına yollayan siyah-beyazlı ekip, diğer yarısını da Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Beşiktaş'a bu süre zarfında iç sahada en fazla golü atan takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta oynadığı 7 lig maçında 7 gol attı.

Galatasaray ise 2'si ilk maçta olmak üzere 3 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş deplasmanında üst üste 4 sezon siyah-beyazlıların filesini havalandıramadı.

EN ÇOK ŞENOL GÜNEŞ SEVİNDİ

2016 yılından bugüne kadar Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, siyah-beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı.

Şenol Güneş 6 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Abdullah Avcı ve Valerien Ismael ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi.

Siyah-beyazlı takımın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Güneş bu maçlarda Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası olan teknik direktör Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken Fenerbahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE, GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANIYOR

Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

GALATASARAY DEPLASMANDA 10 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.

Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.