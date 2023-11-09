Yayınlanma: 09.11.2023 - 19:42

Güncelleme: 09.11.2023 - 21:34

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.45'te başladı.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk Tosun.

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Björkan, Saltness, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-1 Bodo Glimt

45' Beşiktaş köşe vuruşunda gole yaklaştı. Rashica'nın ortasında kafa vuruşu Amartey'den geldi ancak kaleci Haikin topu kurtarmayı başardı.

38' GOL | Sağ kanattan açılan ortada koşu gösteren Faris Moumbagna topu ağlara gönderdi.

27' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna girdi.

16' Bodo/Glimt sol kanattan etkili geldi ancak Sondre Soerli topu ıskaladı ve Gedson topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

ABOUBAKAR'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar yerine ilk 11'de Cenk Tosun yer aldı.

AVRUPA'DA 240. MAÇ

Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 240. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 239 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 101 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 317 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 358 gol gördü.

NORVEÇ EKİPLERİNE KARŞI 12. MAÇ

Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 11 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 18 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLU!

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar takip ediyor. Kamerunlu santrfor, yarın bir gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nun unvanına ortak olacak. Aboubakar, iki kez gol sevinci yaşaması durumunda ise Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu unvanını elde edecek.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile siyah-beyazlıların eski oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.