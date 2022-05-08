CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:48

CANLI | Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

31' GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile skoru 1-1 yapıyor.

30' Beşiktaş bir kez daha penaltı kazanıyor!

23' Diego Rossi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Serdar Dursun'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu kornere çelmeyi başarıyor.

13' Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Rıdvan'ın ortasında Larin topa vuramıyor.

9' Michy Batshuayi penaltıyı kaçırıyor.

7' Beşiktaş penaltı kazanıyor! Filip Novak'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösteriyor.

6'GOL! Fenerbahçe, Filip Novak'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayından yaptığı vuruşta Serdar Dursun'dan seken top Filip Novak'ın önünde kalıyor. Filip Novak'ın sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşuyor.

2' İrfan Can Kahveci, başına isabet eden yabancı bir madde sonrasında 1. dakikada yerde kalıyor.

1' Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlıyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Dev maç beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.

Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı. İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti.

Valerien İsmael ile ilk derbisine çıkacak olan siyah-beyazlılar, Avrupa kupası şansını sürdürmek istiyor. Üst üste 7 olmak üzere son 11 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe ise seriye devam etmek istiyor.

STOPERLER YOK

Kanarya, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta ilk galibiyetini almak hedefinde. Kartal'da Vida babasının rahatsızlığı, Montero ve Rosier ise cezaları nedeniyle yok. Fener'de de Szalai, Pelkas, Crespo, Kim ve Arda Güler forma giyemeyecek.

RAKAMLARDA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’NİN

Ezeli rakipler bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet alırken 95 kez beraberlik çıktı. Oynanan son 25 derbide hakemlerin toplam 17 kırmızı (BJK 11, FB 6), 154 sarı kart (BJK 78, FB 76) göstermesi derbilerin hırçın geçtiğini gösteriyor.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Valerien İsmael, eksikler nedeniyle sürpriz bir kadro sahaya sürecek. Rosier'in yokluğunda Fransız teknik adam, derbi hazırlıklarında sağ bekte denediği Kenan Karaman'ı bu bölgede başlatabilir. 3-4-3'ten vazgeçmeyecek olan İsmael, ileri 3'lünün solunda ise N'Koudou'ya görev verecek.

Fenerbahçe’de stoper bölgesinde Kim, Serdar Aziz ve Szalai gibi önemli eksikler var. Teknik Direktör İsmail Kartal, Tisserand ile Novak'ı oynatmaya karar verdi. Sağ bekte Osayi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Gustavo, Osayi, Mert Hakan ve Novak kart ceza sınırında.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun