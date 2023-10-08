CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 İstanbulspor

Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:05

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:11

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Bakhtiyor, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Mukeka, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Ndao, Mendy, Emir, Ethemi.

Canlı | Beşiktaş 1-0 İstanbulspor

7' Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Salih'in pasında ceza sahası içinde döner donmaz kaleye vuran Aboubakar, üst köşeden topu ağlara yolladı.

6' GOL | Aboubakar Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

3' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Amartey kafayı vurdu, Jensen topu kornere yolladı. Pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

2' Beşiktaş taraftarı tepki göstererek maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarına antrenör Olcay Demir yönetiminde çıktı. Demir, Beşiktaş karşısında da takımın başında olacak.

Sarı-siyahlı ekip geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de Beşiktaş ile iç sahada 2-2 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ, YÖNETİM KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ OLACAK

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.