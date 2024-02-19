CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Konyaspor

Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:54

Güncelleme: 19.02.2024 - 21:15

Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

Canlı | Beşiktaş 1-0 Konyaspor

57' Sol kanatta topu alan Semih çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

56' Kendi yarı sahasından topla çıkan Muçi şansını uzaklardan denedi ancak top yandan auta çıktı.

54' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Masuaku ortasını açtı. Semih topu Muçi'ye aktardı ancak Muçi şutunu çekemeden Guilherme araya girdi.

53' Ahmet Oğuz'un ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

52' Ahmet Oğuz sağ kanattan topla çıkmak isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Ahmet ayağa kalkamayınca oyun durdu. Sağlık ekipleri sahada.

50' Gedson'un pasında topla buluşan Rashica içeriye ortasını açtı ve ön direkte topa uçarak kafayı vuran Semih topu ağlara gönderdi.

49' GOL | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.

41' Kendi yarı sahasında topu kazanan Musrati, Cenk'e uzun pasını yolladı ancak top farklı şekilde taca çıktı.

40' Ernest Muçi düdük sonrasında topu sertçe yere vurduğu için sarı kart gördü.

36' Muçi sol kanattan topla birlikte gelmek istedi fakat Ahmet Oğuz topa kayarak müdahale etti ve taca yolladı.

35' Sağ kanattan topla birlikte gelen Rashica açışını düzeltti ve şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

34' Ahmet Oğuz sağ kanattan hareketlenen Prip'e uzun pasını gönderdi ancak Colley son anda araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

32' Guilherme sol kanattan hareketlenen Ethemi'yi topla buluşturmak istedi ancak Rashica son anda araya girdi ve topu taca yolladı.

31' Pasla kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin uzaklardan denediği şut Colley'e çarptı ve kaleci Slowik'de kaldı.

30' Rashica'nın ortasında savunma ön direkte topu tekrardan kornere gönderdi.

26' Beşiktaş etkili geldi. Semih'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica ortasını açtı ancak top Cenk'e gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

24' Semih rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

18' Colley savunma arkasına sarkan Semih'i topla buluşturmak istedi ama savunmada Uğurcan araya girdi ve topu kazandı.

16' Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Cicaldau önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top kaleci Mert'te kaldı.

15' Cicaldau sol kanattan hareketlenen Ethemi'ye pasını verdi ancak Onur araya girdi ve topu taca yolladı.

14' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte çıkan Masuaku son çizgiye indi ve ortasını açtı ancak Nzonzi son anda araya girdi ve topu kornere yolladı.

13' Ön alanda topu kazanan Ahmet Oğuz savunma arkasına koşu gösteren Prip'e pasını attı ancak top direkt auta çıktı.

12' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Nzonzi kafayı vurdu ancak top kaleci Mert'te kaldı.

11' Sol kanattan topla çıkan Prip, Rashica'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' Ön alan baskısıyla topu kazanan Onur sol kanatta koşu gösteren Cenk'e uzun topunu attı ancak pası doğrudan Ahmet Oğuz'a gitti.

8' Sol kanatta topu kazanan ve atağa çıkan Masuaku diğer kanattan koşu gösteren Muçi'ye pasını gönderdi ancak Muçi topu kontrol edemedi ve top auta çıktı.

7' Sol kanattan topla birlikte gelen Cenk savunma arkasına sarkan Semih'e pasını atmak istedi ancak Damjanovic araya girdi ve topu kazandı.

5' Filip Damjanovic kendi yarı sahasından topla birlikte geldi ancak yerde kaldı. Hakem top Konyaspor'da diye avantajı oynattı.

3' Musrati sağ kanattan hareketlenen Onur'a pasını vermek istedi ancak Guilherme araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Muçi savunma arkasına sarkan Semih'e pasını verdi. Ceza sahası içinde boş kalan Semih'in vuruşunu Slowik kornere tokatladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.