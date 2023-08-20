CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Pendikspor

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:52

Güncelleme: 20.08.2023 - 22:32

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem C., Nuno Sequeira, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Vukovic, Halil Akbunar, Gökcan, İbrahim Akdağ, Emeka Eze, Abdoulay Diaby

CANLI | Beşiktaş 1-0 Pendikspor

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

41' En sağda topla buluşan Rosier içeri çevirdi. Kademeye giren Serkan topu taca yolladı.

40' Amir Hadziahmetovic aradan Rosier'i düşündü fakat top Nuno Sequeira'da kaldı.

33' Emeka Eze'nin orta alanda Amartey'e yaptığı harekete Kadir Sağlam faul kararı verdi.

32' Pendikspor'da Nuno Sequeira'nın sol kanattan ortası kaleci Mert'te kaldı.

23' Kalede Mert'in uzun topunda sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut ters kanatta Gedson'u gördü. Dört rakibinden birbir sıyrılan Gedson'un penaltı noktası üzerinden şutu savunmadan kornere sekti.

22' Serkan Asan'ın sağ kanattan ortasında top Amartey'den sekti. Topu önünde bulan Eze kaleyi düşündü fakat Colley'den seken top kornere gitti.

16' Masuaku'nın sol çizgiden içeriye çevirdiği topta Salih Uçan kaleyi düşündü. Nuno Sequeira araya girerek topu uzaklaştırdı.

13' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

12' GOL | Omar Colley, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

6' Orta alanda rakiplerinden sıyrılan Eze, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

4' Sol çizgide yerde kalan Masuaku takımına serbest vuruş kazandırdı.

3' Onur'un merkezden getirdiği topta Pendikspor savunması araya girdi. Dönen topa Masuaku'nun şutu savunmadan kornere sekti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

PENDİKSPOR İLK KEZ SÜPER LİG'DE

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.