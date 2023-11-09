Yayınlanma: 09.11.2023 - 19:42

Güncelleme: 09.11.2023 - 22:33

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.45'te başladı.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk Tosun.

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Björkan, Saltness, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-2 Bodo Glimt

87' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi ancak Chamberlain'in ortasında Muleka'nın kafa vuruşu kaleci Nikita Haikin'de kaldı.

85' Bodo/Glimt'de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Faris Moumbagna, Amahl Pellegrino ve Brice Wembangomo giren oyuncular Fredrik Sjoevold, Oscar Forsmo Kapskarmo ve Magnus Broendbo.

80' Tayfur Bingöl rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' Rebic hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

74' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Gedson giren oyuncu Salih Uçan.

71' Bodo/Glimt'te bir oyuncu değişikliği daha çıkan oyuncu Sondre Brunstad Fet giren oyuncu Ulrik Saltnes.

64' GOL | Ön alan baskısında Rebic topu kazandı ve Tayfur ile buluşturdu. Tayfur mükemmel bir son vuruşla farkı bire indirdi.

62' Bodo/Glimt'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Sondre Soerli giren oyuncu Zugelj.

53' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Baktiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica giren oyuncular Ante Rebic ve Tayfur.

49' GOL | Sol kanatta bir anda boş kalan Faris Moumbagna ceza sahasına rahat girdi ve aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı.

47' Beişktaş'ta Necip Uysal rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Beşiktaş köşe vuruşunda gole yaklaştı. Rashica'nın ortasında kafa vuruşu Amartey'den geldi ancak kaleci Haikin topu kurtarmayı başardı.

38' GOL | Sağ kanattan açılan ortada koşu gösteren Faris Moumbagna topu ağlara gönderdi.

27' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna girdi.

16' Bodo/Glimt sol kanattan etkili geldi ancak Sondre Soerli topu ıskaladı ve Gedson topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.