Beşiktaş milli araya 3 puanla girdi: Beşiktaş 2-0 İstanbulspor

Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:05

Güncelleme: 08.10.2023 - 18:00

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in görevi bırakması sonrası Burak Yılmaz idaresinde maça çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı. Ghezzal, bu golüyle birlikte 14 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, bu skorla birlikte ligdeki puanını 16'ya çıkardı. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.

Beşiktaş, milli ara sonrası 21 Ekim'de Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbulspor, milli maçların ardından sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımı İstanbulspor maçına hazırlayan yardımcı antrenör Burak Yılmaz, aktif futbol hayatının ardından ilk kez kulübede görev aldı.

Teknik adamlık kariyerinin ilk maçına Tüpraş Stadı'nda çıkan Burak Yılmaz, Lugano maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Savunmada Omar Colley yerine Daniel Amartey'i görevlendiren Yılmaz, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun yokluğunda Bakhtiyar Zaynutdinov'a şans verdi.

Yılmaz, hücum bölgesinin solunda ise Cenk Tosun'u kulübeye çekerken Jackson Muleka'yı oyuna sürdü.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde Ersin Destanoğlu görev yaparken savunma dörtlüsü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Eric Bailly, Zaynutdinov'dan oluştu.

Orta sahanın merkezi Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain'den oluşturulurken, hücum hattında Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar görev aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Bakhtiyor, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Mukeka, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Ndao, Mendy, Emir, Ethemi.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-0 İstanbulspor

90' Beşiktaş taraftarları, bu dakikalarda yönetimi istifaya davet ediyor.

90' Ghezzal'ın pasıyla karşı karşıya kalan Cenk Tosun sol ayağıyla vurdu, Jensen ayaklarıyla topu çıkardı.

90' Karşılaşmanın sonuna 9 dakika eklendi.

90' GOL | Ghezzal penaltıdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkarıyor.

81' Sağ kanattan atak geliştiren İstanbulspor'da Sambissa içeri çeviremedi, aut.

78' GOL İPTAL | Beşiktaş'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77' Güzel paslaşmalarla rakip kaleye hücum eden Beşiktaş'ta Ghezzal sağ çaprazdan vurdu. Kaleciden seken topta Onur Bulut topu boş kaleye yolladı.

76' GOL | Onur Bulut, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

68' Beşiktaş'ta Salih Uçan adalesini tutuyor. Milli oyuncu oyuna devam edemeyecek.

67' İbrahim'in topuk pasıyla içeriye çeviren Mendy'nin topunu Amartey rakibinden önce karşılayarak uzaklaştırdı.

66' İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin'in yerine İbrahim Yılmaz oyuna dahil oldu.

64' Muleka'nın derin pasında Tayfur topa hareketlendi ancak İstanbulspor savunması araya girdi.

61' PENALTI İPTAL | Pozisyonu tekrar izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı kararını iptal etti.

60' Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

59' Karşılaşmanın hakemi VAR ile iletişim halinde. Pozisyon inceleniyor.

59' PENALTI | Topu göğsüyle kontrol eden Tayfur Bingöl kaleye vurdu. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Florian Loshaj'ın elle oynadığını gerekçe göstererek penaltı noktasını gösterdi.

57' Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in yerine Tayfur Bingöl oyunda.

56' Ali Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe sekti. İstanbulsporlu oyuncuların son çizgiden içeriye çevirdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.

55' Çok uzak mesafeden serbest vuruşu kullanan Ethemi'nin şutunu Ersin son anda kornere çeldi.

54' Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic rakibinin ayağına basması sonucu sarı kart gördü.

52' Ndao'nun pasında sol kanatta bindiren Ali Yaşar topun gelişine vurdu. Top yan direğin yanından dışarı gitti.

49' Ghezzal'ın ara pasında sağ çaprazda kaleyi önünde bulan Chamberlain sert vurdu. Top üstten dışarıya gitti.

48' Savunma arkasına sarkan Emir Gültekin kaleciyle karşı karşıya pozisyondayken Rosier topa ayak koydu.

46' Röveşata'ya kalkan Muleka, rakibine faul yaptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Muleka'ya sarı kart gösteriyor.

45' Dolmabahçe'de ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Rakibi eksik yakalayan İstanbulspor'da Alassane Ndao hızlı çıktı ancak Ndao'nun pas tercihi başarısız olunca Beşiktaş savunması topu aldı.

45' Ghezzal'ın pasında Salih Uçan gelişine vurdu. Topun önüne yatan Mehmet Yeşil topu blokluyor.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

36' Ghezzal'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Duhaney topu kafayla karşıladı.

35' Sağ kanatta Ghezzal'ın pasında içeri çevirmek isteyen Chamberlain, savunmaya takıldı.

30' Beşiktaş'ta Necip Uysal, Bailly'nin yerine oyuna dahil oldu. Aboubakar, kaptanlık pazubandını Necip Uysal'a veriyor.

25' Bu kez sol kanattan Rosier ile gelen Beşiktaş'ta, Rosier'in attığı pasa Aboubakar hareketlenmedi. Aut.

24' Hızlı çıkmak isteyen İstanbulspor'da Emir Kaan topu sol kanattaki arkadaşına yollamak istedi ancak Rosier araya girdi.

23' Sağ kanattan gelişen atakta İstanbulsporlu oyuncuların uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde alan Chamberlain kaleyi düşündü. Top yandan dışarı gitti.

17' Uzaktan kaleyi deneyen Muleka'nın şutu Jensen'de kaldı.

16' Ghezzal'ın ceza sahasına sert ortasını Mehmet Yeşil karşıladı.

7' Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Salih'in pasında ceza sahası içinde döner donmaz kaleye vuran Aboubakar, üst köşeden topu ağlara yolladı.

6' GOL | Aboubakar Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

3' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Amartey kafayı vurdu, Jensen topu kornere yolladı. Pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

2' Beşiktaş taraftarı tepki göstererek maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.