09 Nisan 2022 Cumartesi, 17:53

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturuyor.

İşte 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Alanyaspor: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.



CANLI ANLATIM | Beşiktaş 2-1 Alanyaspor



31' Sağ kanattan topu alan Efecan, Rıdvan'dan sıyrılıp son çizgiye indi ancak Beşiktaş savunması kademeye girdi ve tehlikeyi önledi.



28' Joao Novais'in harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca aşırtma bir vuruş denedi ancak top üst ağlarda kaldı.



25' GOL | Beşiktaş Josef'in golüyle tekrar öne geçti. Ceza sahası dışında topa buluşan Valentin Rosier sol ayağıyla kaleyi düşündü, savunmaya çarpan top Josef'in önüne düştü. Onun karşı karşıya düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 2-1.



23' GOL | Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golüyle beraberliği yakaladı. Daniel Candeias'ın savunma arkasına gönderdiği topu Tayfur Bingöl son çizgide yakaladı. Onun kale önüne çevirdiği topu Efecan Karaca düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.



11' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal topla birlikte son çizgiye inip ortasını yaptı ama o bölgede iyi yükselen Michy Batshuayi istediği vuruşu yapamadı.



4' Alanyaspor'da savunma arkasına atılan topu Umut Güneş çok iyi kontrol etti ancak Domagoj Vida, Umut'a vuruş izni vermedi.



2' GOL | Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maç golle başladı. Rachid Ghezzal savunma arkasına gönderdiği topu takip eden Michy Batshuayi, karşı karşıya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



1' Karşılaşma Volkan Bayarslan'ın düdüğü ile başladı.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.



